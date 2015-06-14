З Києва зникнуть Московський міст і Московська площа

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, пропонується перейменувати:

- Московську площу у Голосіївському районі на Деміївську площу;

- вулицю Ілліча у Дарницькому районі на честь Героя Небесної Сотні В’ячеслава Веремія;

- бульвар Івана Лепсе у Солом’янському районі на честь Валентина Згурського;

- вулицю Пугачова у Шевченківському районі на честь академіка Ромоданова.

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Крім того, Московському мосту пропонується присвоїти ім’я видатного українського інженера Георгія Фукса, який є розробником проекту цього переходу.

Долучитися до такого обговорення може кожен киянин на офіційному веб-сайті Київської адміністрації.

Триватиме громадське обговорення до 10 серпня 2015 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще майже 100 вулиць столиці потрапляють під перейменування відповідно до вимог Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».