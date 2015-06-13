На вулицях Києва розпочнуть роботу 1916 нових поліцейських (фото, відео)

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив голова МВС Арсен Аваков. У повідомленні міністра зазначається, що загальний збір всіх нових поліцейських відбувся 12 червня у Національній академії внутрішніх справ, щоб представити їм майбутнього очільника Департаменту патрульної служби Олега Савчина та керівника патрульної служби Києва Олександра Фацевича.

Читайте такожНова патрульна поліція може розпочати роботу вже в кінці червняНових співробітників міністр охарактеризував як "красивих, молодих, цілеспрямованих". "Хлопці вже сповнені відповідальності, і в той же час неймовірно оптимістичні", - написав Арсен Аваков, додавши, що задоволений разом з Екою Згуладзе цим першим завершеним етапом работи.

"Це дуже почесно бути першими поліцейськими в нашій країні, але це й велика відповідальність. Як в Україні проходитиме реформа та чи повірять в цю реформу люди залежить саме від вас. Вас чекає важка праця. І я вам бажаю успіхів. Слава Україні", - сказав на заході міністр, передає "Українська правда".

У свою чергу Олег Савчин відзначив, що перед новими патрульними багато випробувань, але разом керівництво і поліцейські повинні повернути довіру населення до правоохоронних органів."Наша місія – служити людям та захищати їх права. Ми маємо повернути довіру громадян. Разом з вами ми побудуємо нову поліцію, - підкреслив він.

Керівник поліції Олександр Фацевич пообіцяв, що завжди допомагатиме і захищатиме своїх підлеглих, і запевнив, що вони подолають усі перешкоди. "Я буду постійно з вами на вулицях міста. Ваші командири підрозділів, батальйонів та їх заступники також будуть поряд. Ми завжди підтримаємо вас. Спільними зусиллями ми досягнемо успіху", - заявив Олександр Фацевич.