Мер Василькова: вітер несе дим від нової пожежі на нафтобазі в бік Києва
14:54, 13 червня 2015Київ
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Дим від пожежі, яка відновилася сьогодні на нафтобазі у Васильківському районі Київської області, вітер відносить у бік Києва.
Вітер несе дим від пожежі на нафтобазі в бік Києва \ Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав мер Василькова Сергій Сабов.
Читайте такожУ ДСНС підтвердили відновлення пожежі на нафтобазі під Києвом і назвали причини"Сьогодні близько 11.30 сталося загорання однієї ємності БРСМ. Постраждалих немає. Населенню Василькова загрози немає. ДСНС продовжує охолоджувати ємності. Вітер відносить дим середньої інтенсивності в бік Глевахи і Києва", - повідомив Сергій Сабов.
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