Мер Василькова: вітер несе дим від нової пожежі на нафтобазі в бік Києва

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав мер Василькова Сергій Сабов.

Читайте такожУ ДСНС підтвердили відновлення пожежі на нафтобазі під Києвом і назвали причини"Сьогодні близько 11.30 сталося загорання однієї ємності БРСМ. Постраждалих немає. Населенню Василькова загрози немає. ДСНС продовжує охолоджувати ємності. Вітер відносить дим середньої інтенсивності в бік Глевахи і Києва", - повідомив Сергій Сабов.