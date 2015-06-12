Концентрація шкідливих речовин у повітрі Києва перевищує норму в 4 рази - КМДА

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як зазначається в повідомленні, така ситуація склалася у зв’язку із пожежами на торф’яних полях у місті Ірпінь та селі Биківня Київської області. Зокрема, на 12 точках контролю з 25 зафіксовано перевищення показників вмісту сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, вуглецю оксиду та формальдегіду.

Читайте такожПожежа на нафтобазі під Києвом забруднила шкідливими речовинами 15-кілометрову зону - експерт

Наразі у столиці продовжуються заходи щодо зниження концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, підкреслюється в повідомленні.