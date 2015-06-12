Концентрація шкідливих речовин у повітрі Києва перевищує норму в 4 рази - КМДА
21:09, 12 червня 2015Київ
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За повідомленням Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві у столиці виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в 1,08-4,0 рази.
Така ситуація склалася у зв’язку із пожежами на торф’яних полях / photographers.ua
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Як зазначається в повідомленні, така ситуація склалася у зв’язку із пожежами на торф’яних полях у місті Ірпінь та селі Биківня Київської області. Зокрема, на 12 точках контролю з 25 зафіксовано перевищення показників вмісту сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, вуглецю оксиду та формальдегіду.
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Наразі у столиці продовжуються заходи щодо зниження концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, підкреслюється в повідомленні.
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