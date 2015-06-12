У Києві на Троєщині застрелили чоловіка

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Києві, сьогодні о 15.20 по спецлінії «102» надійшла інформація про те, що на парковці неподалік від Троєщинського ринку лежить поранений чоловік.

На місце прибули слідчо-оперативні групи районного управління та Головного управління київської міліції, карета швидкої медичної допомоги. Лікарі констатували смерть потерпілого, яка, попередньо, сталася внаслідок вогнепального поранення.

Правоохоронці зараз відпрацьовують місце вчинення злочину – опитують свідків та очевидців, вилучають речові докази.

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Обставини події з’ясовуються.

Вже встановлено, що жертва злочину – 1985 року народження.

Працівники міліції розпочали проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувать за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).