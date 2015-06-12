У київському метро можна буде їздити за допомогою банківської картки

Про повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-секретаря першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова Роксолану Шейко.

"Це спільний проект міської влади, метро та кількох банківських компаній – як українських, так і закордонних", - розповіла Шейко.

Вона відзначила, що турнікети обладнають спеціальним обладнання, тож пасажири зможуть потрапити в метро, просто провівши на турнікеті банківською карткою. З картки автомат зніме 4 гривні – стільки, скільки сьогодні коштує разовий проїзд у підземці.

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Шейко не змогла відповісти, скільки коштує такий проект та які компанії візьмуть у ньому участь, однак відзначила, що нова систем запрацює вже найближчим часом.

"Новинку презентують уже в наступну середу, 17 червня. Спочатку працюватиме така система на центральних станціях метро", - розповіла Шейко.