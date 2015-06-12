До кінця 2015 року в столиці працюватимуть вже 6 патронатних сімей - КМДА

Цього року Київ почав фінансування революційної форми сімейної роботи – патронатної сім’ї. Раніше, організаційна та фінансова підтримка проекту в місті надавалася громадськими та міжнародними організаціями.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, розповідаючи про одну з таких сімей, передає сайт КМДА.

«Патронат сьогодні визнано однією з найкращих практик допомоги дитині та її сім’ї в усьому цивілізованому світі. Тому його впровадження наближує нас до світових стандартів соціальної роботи з вразливими сім’ями і гарантує дитині право на сім’ю. До речі, саме столиця є піонером у впровадженні патронатних сімей в Україні – бюджетом міста на 2015 рік у рамках програми «Діти столиці» вперше передбачено 400 тис. грн на функціонування патронатних сімей», – зазначила вона.

Читайте такожКиїв виділив 13 мільйонів гривень на санаторне лікування чорнобильців

За словами Ганни Старостенко, нині в Києві вже працює дві таких сім’ї: «Ще чотири сім’ї вже пройшли всі необхідні тренінги і до кінця року теж прийматимуть до себе дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на незначний проміжок часу, поки не буде визначено подальшу долю такої дитини».

Тим не менше, заступник голови КМДА зазначила, що поки що в Україні відсутня законодавча база для функціонування таких форм сімейної роботи.

«Зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект, який регулює відповідні відносини. До речі, саме під час проведення експерименту в Києві та Київській області вдалося напрацювати відповідні правові механізми для діяльності патронатної сім’ї. Маємо надію, що найближчим часом зміни ухвалять і досвід Києва стане в нагоді для решти регіонів», – додала вона.

Сьогодні представники міської служби у справах дітей та сім’ї відвідали дівчину, яка виховується у патронатній сім’ї, аби привітати її з народженням дитини.

Довідка. Сімейний патронат – це тимчасова форма сімейного влаштування, до якої може бути влаштована дитина, що опинилася у складних життєвих обставинах і не має статусу сироти. Влаштування відбувається протягом однієї доби і дає можливість дитині не потрапляти в державні форми виховання – сиротинці чи інтернати – а залишатися в сім’ї та отримувати батьківське тепло, любов, увагу та турботу.