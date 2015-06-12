На Троєщині через пошкодження тепломагістралі посеред дороги утворився фонтан (фото)

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київенерго".

Зазначається, що аварія по вул. Драйзера, 10, сталася на тепломагістралі від ТЕЦ-6. Виявлено пошкодження трубопроводу діаметром 400 мм

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У компанії стверджують, що сталося пошкодження трубопроводу через високу зношеність. Термін його експлуатації перевищує 35 років при нормативних вимогах до 25 років.

Станом на 16.00 пошкодження локалізовано, промоїна огороджена. Фахівці «Київенерго» розпочали ремонтні роботи.