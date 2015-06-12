На Троєщині через пошкодження тепломагістралі посеред дороги утворився фонтан (фото)
17:58, 12 червня 2015Київ
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У Києві в результаті пошкодження тепломагістралі під час гідравлічних випробувань на Троєщині утворилася промоїна розміром приблизно 4х4 м.
Станом на 16.00 пошкодження локалізовано / vk.com
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київенерго".
Зазначається, що аварія по вул. Драйзера, 10, сталася на тепломагістралі від ТЕЦ-6. Виявлено пошкодження трубопроводу діаметром 400 мм
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У компанії стверджують, що сталося пошкодження трубопроводу через високу зношеність. Термін його експлуатації перевищує 35 років при нормативних вимогах до 25 років.
Станом на 16.00 пошкодження локалізовано, промоїна огороджена. Фахівці «Київенерго» розпочали ремонтні роботи.
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