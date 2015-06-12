У Києві планують перейменувати понад 100 вулиць у рамках декомунізації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації у Департаменті суспільних комунікацій.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, від Українського інституту національної пам’яті надано перелік топонімічних об’єктів м. Києва, які підлягають першочерговому перейменуванню.

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Водночас у КМДА зазначили, що трьом вулицям із цього переліку вже повернуто історичні назви. Пропозиції щодо перейменування ще 23-х вулиць вже розглянуті комісією з питань найменувань, пройшли або проходять зараз процедуру громадського обговорення і можуть бути перейменовані протягом найближчого часу.

Разом із тим, ще майже 100 вулиць столиці потрапляють під перейменування відповідно до вимог Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

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Тому для напрацювання виваженого підходу до перейменування вулиць та максимального врахування думки киян Департамент суспільних комунікацій КМДА готує звернення до депутатів-мажоритарників Київської міської ради, районних у Києві державних адміністрацій, органів самоорганізації населення, експертів у галузі історії, краєзнавства та топоніміки з проханням долучитись до підготовки пропозицій та вивчення громадської думки, поінформували у прес-службі.