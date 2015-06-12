Пожежу на Трухановому острові погасили, тепер горить прибудова у парку Дружби народів - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Рятувальники ліквідували пожежу на Трухановому острові, де горів трав'яний настил. Повідомлення про пожежу надійшло до служби "101" о 13:58. О 14:28 рятувальники локалізували пожежу на площі 150 кв. м, а о 15:01 ліквідували її.

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"О 14:27 надійшло повідомлення про пожежу в парку Дружби народів, де загорілася дерев'яна прибудова на площі 50 кв. м. Наразі на місці події працюють рятувальники 13-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Проводиться розбирання та проливання конструкцій", - повідомили у ДСНС.