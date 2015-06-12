Ще одна пожежа - у Києві горить трава на Трухановому острові (фото)

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Як повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформація про пожежу на Трухановому острові, де горів трав’яний настил, надійшла до служби «101» о 13:58.

Станом на 14:45 на місце займання прибули пожежні підрозділи. Іншої інформації наразі немає.

Пожар в парке Дружбы народов на Трухановом Posted by Julia Torgovets on 12 Июнь 2015 г.

Як відомо, вранці 12 червня у Броварах, що на Київщині, загорілися склади з пінопластом. Крім того, на Київщині триває гасіння торфовищ.

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У Київській адміністрації попередили, що 12-14 червня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У столиці перекрили 125 в’їздів до лісових масивів з метою підвищення пожежного контролю у зелених зонах у період підвищеної пожежонебезпеки.