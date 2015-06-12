Власники незаконних МАФів протестують під КМДА на дорогих автомобілях

Ситуацію навколо кампанії з ліквідації незаконних МАФів прокоментував депутат Київради Владислав Михайленко, передає "Є".

Сьогодні Михайленко у соцмережі виклав фото найбільш протестної акції та автомобілів власників незаконних МАФів, назвавши це "сходкою блатних з 90-х".

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"Просто смішно виглядає, адже приїхали люди, які стверджують, що їм нічим годувати сім'ї. Проте дорогу перегородили дорогі іномарки. Це просто виставка люксових позашляховиків!" - прокоментував депутат.

Він також заявив, що цей бізнес багато дає своєму власникові, проте заважає жити громадянам. Адже на прикладі входів до станцій метро, де 50-60% площі займають незаконні торгові кіоски, це помітно.

Владислав Михайленко пояснив, що Київрада пропонує альтернативу власникам незаконних МАФів, але для цього потрібна їхня згода.