Власники незаконних МАФів протестують під КМДА на дорогих автомобілях
Сьогодні, 12 червня, під будівлею КМДА проходить протестна акція власників незаконних МАФів, при цьому більшість із них приїхала на автомобілях, тому рух транспорту Хрещатиком паралізований.
Ситуацію навколо кампанії з ліквідації незаконних МАФів прокоментував депутат Київради Владислав Михайленко, передає "Є".
Сьогодні Михайленко у соцмережі виклав фото найбільш протестної акції та автомобілів власників незаконних МАФів, назвавши це "сходкою блатних з 90-х".
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"Просто смішно виглядає, адже приїхали люди, які стверджують, що їм нічим годувати сім'ї. Проте дорогу перегородили дорогі іномарки. Це просто виставка люксових позашляховиків!" - прокоментував депутат.
Він також заявив, що цей бізнес багато дає своєму власникові, проте заважає жити громадянам. Адже на прикладі входів до станцій метро, де 50-60% площі займають незаконні торгові кіоски, це помітно.
Владислав Михайленко пояснив, що Київрада пропонує альтернативу власникам незаконних МАФів, але для цього потрібна їхня згода.