У ДСНС закликали припинити спекуляції щодо нанесення Києву пожежею на нафтобазі "екологічної шкоди"

Негативний вплив пожежі на нафтобазі "БРСМ-Нафта" в Київської області на екологію Києва і здоров'я населення повністю відсутній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, доповідаючи на засіданні уряду.

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Він закликав припинити спекуляції щодо нанесення пожежею "непоправної екологічної шкоди природному середовищу і здоров'ю населення".

"Реальний негатив вплив на природне середовище незначний. А що стосується Києва, негативний вплив на екологію міста і здоров'я населення повністю відсутній", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області розпочалася ввечері 8 червня. Ліквідація пожежі відбувається досі. В результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 – постраждали.