Нафтобаза під Києвом працювала без дозволів на введення в експлуатацію - Аваков

Переробка та реалізація нафтопродуктів на нафтобазі «БРСМ-Нафта» під Києвом здійснювалася без дозволів на введення в експлуатацію нафтосховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабміну.

"Встановлено, що діяльність з переробки та реалізації нафтопродуктів на нафтобазі здійснювалася без відповідних дозволів на введення в експлуатацію, діяльності нафтосховища, виконання робіт підвищеної небезпеки", - сказав він.

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Також, за словами глави МВС, під час допиту працівників підприємства стало відомо, що роботи на нафтобазі проводили без дотримання правил безпеки, "шляхом змішування бензину різних октанових чисел".

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» розпочався ввечері 8 червня. Ліквідація пожежі триває досі.

За даними МОЗ, у результаті пожежі загинули 5 осіб.