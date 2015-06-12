У Кличка заявили, що забудовник почав демонтаж верхніх поверхів у скандальній будівлі на Десятинному провулку

12:55, 12 червня 2015
Київ
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Влада Києва зобов'язала ТОВ «Інтергал-Буд» демонтувати зайві поверхи у будинку на Десятинному провулку.

Позиція Кличка - не допустити "будівельної анархії" в Києві / Фото УНІАН

Демонтаж верхніх поверхів будівлі на Десятинному провулку, 3-5, стане уроком для забудовників, які порушують вимоги чинного законодавства.

Про це заявив голова комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Володимир Прокопів.

«Забудовник виконав рішення Київради і почав демонтаж верхніх поверхів у скандальній будівлі на Десятинному провулку. Це перший випадок в столиці, коли забудовник на вимогу влади демонтує зайві поверхи за власний кошт. Цей прецедент – показник рішучості намірів київської влади та міського голови навести лад в сфері містобудування. Керівництво міста на чолі з Віталієм Кличком здатне успішно розв’язувати будівельні конфлікти, що тривають десятиліттями, і має політичну волю, щоб змусити забудовників виконувати ухвалені рішення. Чітка позиція мера - будівельної анархії в Києві не буде», - наголосив  Прокопів.

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Нагадаємо, що за пропозицією комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування Київрада ухвалила рішення, яким зобов’язала забудовника ТОВ «Інтергал-Буд» демонтувати зайві поверхи у будинку на Десятинному провулку, 3-5 та привести проект у відповідність до містобудівних вимог і обмежень, які діють в охоронних зонах пам'яток історії. Конфлікт щодо будівництва на Десятинному провулку тривав понад 10 років і в разі продовження спроб розв’язати його через судові інстанції міг би тривати ще стільки ж. Земельна комісія займалась пошуком його вирішення майже рік – з літа 2014 року. Завдяки ініціативам Віталія Кличка щодо соціальної відповідальності інвесторів перед громадою Києва, між забудовником та міською владою було досягнуто компромісу.

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