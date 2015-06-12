"БРСМ-Нафта" оголосила нагороду в мільйон гривень за інформацію про винуватців пожежі на нафтобазі

Компанія «БРСМ-Нафта» оголосила нагороду в 1 млн грн за інформацію про винуватців пожежі на нафтобазі у Васильківському районі Київської області і має намір залучити міжнародних експертів для оцінки причин пожежі, при цьому компанія вважає, що це теракт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав директор департаменту стратегічного маркетингу мережі «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук.

«Наша компанія оголошує винагороду за інформацію про теракт на Васильківській нафтобазі ... Ми змушені звернутися до міжнародних експертів (для розслідування - УНІАН)», - сказав Мельничук.

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Він зазначив, що пожежі на нафтобазі у Васильківському районі передувало сім терористичних загроз на АЗС та інших об'єктах компанії, де були помічені вибухові пристрої.

При цьому представник компанії зазначив, що українські правоохоронні служби не провели належного розслідування попередніх загроз терактів, тому компанія змушена звернутися до міжнародних експертів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафти» розпочалася 8 червня ввечері. Ліквідація пожежі триває досі.

За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, в результаті пожежі загинули 5 осіб.