На вихідних у Києві та області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки

11:16, 12 червня 2015
Київ
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Упродовж 12-14 червня у столиці та області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото УНИАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Відомо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Український гідрометеорологічний центр оголосили попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

«12-14 червня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

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