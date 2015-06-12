На вихідних у Києві та області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки
11:16, 12 червня 2015Київ
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Упродовж 12-14 червня у столиці та області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У столиці попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото УНИАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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Відомо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Український гідрометеорологічний центр оголосили попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
«12-14 червня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.
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