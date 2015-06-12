Аваков повідомив про призначення керівника патрульної служби Києва
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підписав наказ про призначення на посаду керівника патрульної служби Києва бойового офіцера, майора міліції Олександра Фацевича.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
«Дуже цьому радий – радий, що переконав Сашу взятися за цю непросту справу!», – зазначив глава відомства.
«Коли ми в МВС почали створювати добровольчі батальйони по всій країні, Олександр без роздумів погодився очолити роту патрульної служби спеціального призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області, створену в червні 2014 року», – підкреслив Аваков.
«Капітану Олександру Фацевичу було присвоєно спеціальне звання майор, я мав честь тоді вручити Олександру нагородної іменний пістолет»», – повідомив Арсен Аваков.
Читайте такожАваков відповів Кіхтенку на закиди на адресу Яценюка: У чергу, сучі діти, у чергу«І якщо піти від суворих рядків офіціозу – Олександр один з найавторитетніших бойових офіцерів – комбатів МВС. Жорсткість і турбота про бійців, людяність і вимогливість. Енергія і надійність – це все проявилося в найскладніших ситуаціях.(...) Ви питаєте, яка буде міліція після реформування і хто в ній буде працювати? Ці хлопці перед вами! (...) Новий глава нового поліцейського патруля Києва – перед вами! У добрий час», – сказав Арсен Аваков.
Глава новой патрульной полиции Киева. Подписал сегодня приказ о назначении на эту важнейшую должность боевого офицера –...Posted by Arsen Avakov on Thursday, June 11, 2015
Фацевич Олександр Юрійович, 1986 року народження, у минулому професійний військовий. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ – понад 9 років служив в ЗСУ в десанті.
По закінченні військового контракту викладав у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Навчав бійців Самооборони Волині.
Олександр Фацевич відбирав бійців за трьома критеріями: хороша фізична підготовка, служба в армії і готовність захищати Батьківщину.
12 серпня 2014 року бійці «Світязя» прийняли присягу на вірність народу України. 14 серпня 2014 року спецпідрозділ «Світязь» був направлений в зону АТО.
Як повідомляв УНІАН раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення Олександра Терещука з посади начальника столичної міліції.