Аваков повідомив про призначення керівника патрульної служби Києва

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«Дуже цьому радий – радий, що переконав Сашу взятися за цю непросту справу!», – зазначив глава відомства.

«Коли ми в МВС почали створювати добровольчі батальйони по всій країні, Олександр без роздумів погодився очолити роту патрульної служби спеціального призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області, створену в червні 2014 року», – підкреслив Аваков.

«Капітану Олександру Фацевичу було присвоєно спеціальне звання майор, я мав честь тоді вручити Олександру нагородної іменний пістолет»», – повідомив Арсен Аваков.

Читайте такожАваков відповів Кіхтенку на закиди на адресу Яценюка: У чергу, сучі діти, у чергу«І якщо піти від суворих рядків офіціозу – Олександр один з найавторитетніших бойових офіцерів – комбатів МВС. Жорсткість і турбота про бійців, людяність і вимогливість. Енергія і надійність – це все проявилося в найскладніших ситуаціях.(...) Ви питаєте, яка буде міліція після реформування і хто в ній буде працювати? Ці хлопці перед вами! (...) Новий глава нового поліцейського патруля Києва – перед вами! У добрий час», – сказав Арсен Аваков.

Глава новой патрульной полиции Киева. Подписал сегодня приказ о назначении на эту важнейшую должность боевого офицера –... Posted by Arsen Avakov on Thursday, June 11, 2015

Фацевич Олександр Юрійович, 1986 року народження, у минулому професійний військовий. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ – понад 9 років служив в ЗСУ в десанті.

По закінченні військового контракту викладав у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Навчав бійців Самооборони Волині.

Олександр Фацевич відбирав бійців за трьома критеріями: хороша фізична підготовка, служба в армії і готовність захищати Батьківщину.

12 серпня 2014 року бійці «Світязя» прийняли присягу на вірність народу України. 14 серпня 2014 року спецпідрозділ «Світязь» був направлений в зону АТО.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення Олександра Терещука з посади начальника столичної міліції.