Вміст шкідливих речовин в повітрі Києва перевищив норму в 4 рази через пожежу біля ДВРЗ
20:15, 11 червня 2015Київ
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У зв’язку із пожежами на торф’яних полях у місті Ірпінь та селі Биківня Київської області у столиці виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих для здоров’я людей речовин у 1,12-4,0 рази.
На 9 з 25 точках контролю зафіксовано перевищення показників / tsn.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби у м. Києві.
Зокрема, на 9 з 25 точках контролю зафіксовано перевищення показників вмісту сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, вуглецю оксиду та формальдегіду.
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Наразі у столиці продовжуються заходи щодо зниження концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві затягнуло сизим димом район ДВРЗ. Це пояснили тим, що у районі Биківні горять торф'яники.
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