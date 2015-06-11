Вміст шкідливих речовин в повітрі Києва перевищив норму в 4 рази через пожежу біля ДВРЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби у м. Києві.

Зокрема, на 9 з 25 точках контролю зафіксовано перевищення показників вмісту сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, вуглецю оксиду та формальдегіду.

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Наразі у столиці продовжуються заходи щодо зниження концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві затягнуло сизим димом район ДВРЗ. Це пояснили тим, що у районі Биківні горять торф'яники.