У Києві посилять контроль за звуковою рекламою на вулицях

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 79 з 97 зареєстрованих у залі депутатів.

Як зазначив депутат Олександр Пабат, на вулицях столиці невпинно зростає чисельність закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, які дедалі частіше використовують звукову рекламу для привертання уваги споживачів. Інколи це створює дискомфорт і, як зазначив депутат, є вже навіть звернення окремих киян з вадами слуху щодо ремонту їхніх слухових апаратів, що зламались через занадто гучний звук, що лунав із закладів, повз які ці люди проходили.

Читайте такожУ Києві боротимуться з незаконною рекламою за допомогою яскравих стікерів

Пабат зазначив, що всі заклади мають дотримуватись законодавства, яким встановлено максимальний рівень шуму в місцях відпочинку, у дворах, в закладах, що розташовані в житлових будинках чи у зоні безпосередньої близькості до них.

Згідно з прийнятим рішенням, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за згодою Головного управління Держсанепідемслужби у місті Києві створять спільну комісію, в обов'язки якої входитиме вивчення ситуації щодо дотримання громадськими закладами (харчування, торгівлі тощо) допустимих рівнів шуму. При наявності порушення будуть вжиті необхідні заходи щодо їхнього усунення та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.