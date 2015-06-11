Конфліктній земельній ділянці на Осокорках надали статус скверу

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 76 з 90 присутніх у сесійній залі депутатів.

Таким чином, сквером оголошено земельну ділянку площею 0,62 га.

Депутати також внесли відповідні зміни до Програми розвитку зеленої зони столиці.

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Як повідомляв УНІАН, конфлікт навколо скандального будівництва на Осокорках розпочався в листопаді минулого року. Жителі мікрорайону кілька разів зносили паркан, встановлений забудовником на проспекті Бажана поблизу виходу зі станції метро «Осокорки».

20 травня Кличко доручив винести на засідання Київради проект рішення про розірвання договору оренди та скасування рішення про відведення земельної ділянки під забудову, через яку спалахнув конфлікт між забудовниками та громадськістю.

28 травня Київрада на своєму засіданні розірвала договір оренди земельної ділянки біля станції метро «Осокорки». Земля була відведена під будівництво ТРЦ.