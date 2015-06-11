Підпал назвали причиною пожежі, через яку затягнуло димом ДВРЗ у Києві

Про це повідомили в Київзеленбуді.

"11 червня близько 5:00 ранку на території Білодібровного лісництва кварталу 54 невідомими особами було здійснено підпал лісової підстилки (трав'яний покрив, торішня хвоя) площею близько 300 кв. м", - сказано в повідомленні.

Лісова охорона Дарницького лісопаркового господарства за 15 хвилин локалізувала пожежу, заливши ділянку водою з пожежної машини. Ще через 30 хвилин пожежа була ліквідована.

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Раніше повідомлялося, що через лісову пожежу дим оповив житловий масив ДВРЗ на лівому березі Києва. У Київзеленбуді це пояснили низьким атмосферним тиском, який був вранці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Биківні в лісі виникло три вогнища загоряння по 30-40 соток. Пізніше сизим димом затягло ДВРЗ.