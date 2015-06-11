У Києві стартував відкритий відбір кандидатів на посади директорів шкіл та дитсадків

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомляє прес-служба КМДА.

"Міський голова Віталій Кличко постійно наголошує, що діяльність влади має бути максимально прозорою та доступною для киян. Саме тому ми вирішили зробити процес відбору кандидатів на керівні посади навчальних закладів відкритим та залучити до нього громадськість", – пояснила вона.

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За словами Ганни Старостенко, конкурс триватиме у три етапи: тренінги з лідерства та психології у Київському університеті ім. Б. Грінченка (11-12 червня); ознайомлення кандидатів із закладом, де вони хочуть працювати, можливе спілкування з колективом та батьками (15-17 червня); представлення кандидатами власного бачення розвитку навчального закладу, де вони хочуть працювати, на наступні п’ять років (23-25 червня).

"Після цього комісія, членами якої є представники батьківських громадських організацій, директори дитячих садків та шкіл, депутати Київради та науковці, надасть рекомендації Департаменту освіти та головам РДА, які і прийматимуть остаточне рішення щодо відібраних кандидатур. Маю надію, що новопризначені керівники після такої підготовки до заняття посади матимуть серйозну моральну мотивацію працювати відкрито та ефективно для реалізації своїх амбітних планів з розвитку шкіл і дитсадків", – зазначила заступник голови КМДА.

Загалом було подано 54 заявки на участь у відборі для заміщення вакантних посад директорів 31 навчального закладу.

"При поданні заяв на участь у відборі претенденти вказували номер освітньої установи, у якій вони б хотіли працювати. Є заклади, які виявились цікавими аж п’яти учасникам відбору. Бажаємо всім успіху. Впевнена, що ми усі зможемо побачити талановитих творчих людей", – звернулася Старостенко до всіх учасників відбору.