Біля метро "Мінська" демонтували 17 незаконних МАФів

У четвер, 11 червня, в Оболонському районі столиці біля станції метро "Мінська" демонтували 17 незаконних МАФів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець.

Таким чином, в Києві триває робота з демонтажу незаконних конструкцій. Щоправда, підприємці та торговці не в захваті від цієї ініціативи столичних чиновників.

Нагадаємо, що у середу, 10 червня, торговці з підземного переходу метро “Харківська” перекривали рух проспектом Бажана на знак протесту проти демонтажу МАФів.