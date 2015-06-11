У Києві планують демонтувати близько 200 незаконно працюючих газових АЗС

Командир Київської аварійно-рятувальної служби міськдержадміністрації Роман Ткачук заявив, що в столиці планують демонтувати близько 200 незаконно працюючих газових АЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Київської міськради під час доповіді щодо ситуації з пожежею на нафтобазі під Васильковом і її наслідках для столиці.

"При Київраді створена депутатська комісія, яка провела повну оцінку всіх газових заправок. І ми чітко знаємо, що на сьогодні, наприклад, в Києві є 380 газових заправок, із яких, як мінімум, 200 не мають жодних дозвільних документів для того, щоб вони там перебували. Виходячи з цього, разом із Департаментом благоустрою розроблена програма з демонтажу цих незаконних газових заправок", - повідомив Ткачук.

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Крім того, спільно з Держслужбою з надзвичайних ситуацій міська аварійно-рятувальна служба розпочинає перевірку дотримання норм пожежної безпеки на всіх газових і бензинових АЗС.

«Дана пожежа у Василькові показала, що грубі порушення у питаннях пожежної, техногенної безпеки призводять до того, що ми заплатили життями чотирьох рятувальників», - наголосив Ткачук.

Нафтобаза, що горить у Васильківському районі, пояснив він, не була оснащена автоматичними засобами пожежогасіння, ємності біли розташовані на відстані 15-20 метрів і не були «обваловані».

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«Будь-які витікання з них призводили б до займання сусідньої ємності, й це призводило до руйнування цього «карткового будиночка»», - відзначив Ткачук.

«Виходячи з цього, з ГУ ДСНС ми починаємо жорстку програму з контролю за діяльністю бензинових, газових заправок. Всі незаконно встановлені газові заправки будуть демонтовані, природно, за вольовим рішенням мера Києва Віталія Володимировича», - заявив він.