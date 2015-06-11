Кличко каже, що готовий розмовляти з підприємцями, але не на проїжджій частині і без шантажу

Про це він заявив на початку засідання Київради, повідомляє прес-служба КМДА.

"Хочу повідомити, що я вчора зустрівся з ініціативною групою, де ще раз наголосив, що завжди готовий розмовляти. Але не на проїжджій частині і не методами шантажу. Коли порушується закон, і від мене вимагають його порушити, залишивши незаконні кіоски. Під час зустрічі з власниками МАФів я підкреслив, що метрополітен – це об’єкт стратегічного значення. І у випадку евакуації пасажирів або використання тунелів як сховищ насамперед має бути дотримана пожежна безпека і безпека людей. Це серйозні речі і з цим не можна гратися", – підкреслив Кличко.

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За його словами, він проінформував підприємців, що ті кіоски, у яких закінчилися договори оренди, або ті, які розташовані в "червоній зоні" підлягають демонтажу.

"Інших варіантів тут бути не може. Тим, хто має легальні документи, ми готові запропонувати альтернативні місця для торгівлі – там, де кіоски не створюватимуть незручностей людям", – зазначив міський голова.

Він зауважив, що позавчора вночі на станції метро "Харківська" демонтували кілька незаконних кіосків, які стояли всупереч нормам пожежної безпеки, не говорячи вже про незручності для проходу людей.

Мер нагадав, що з 1 квітня, після попередження, метрополітен почав відключати від електропостачання і демонтувати всі об’єкти в переходах метро, які порушують норми безпеки та правила евакуації пасажирів. Департамент міського благоустрою КМДА виписав припис Київському метрополітену на прибирання таких незаконних споруд, які перебувають на балансовій території метро. Це близько 400 МАФів, у 70% яких закінчилися договори оренди.

"З квітня всі ці об'єкти перебувають в переходах метро незаконно і за нормами безпеки не мають права там розташовуватися. І ми їх повинні демонтувати!", – наголосив Кличко.