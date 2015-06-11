Вулиці Києва поливатимуть щодня, доки зберігатиметься спека - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко запевняє, що у зв’язку з пожежею на нафтобазі у Київській області ситуація у місті щодо стану повітря перебуває під постійним контролем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на початку засідання Київської міської ради.

"У місті здійснюється постійний моніторинг атмосферного повітря санітарно-епідеміологічною службою України у визначених контрольних точках. Щодня отримуємо інформацію від Гідрометцентру, яка свідчить, що в найближчі дні буде зберігатись спека і що збільшується вірогідність накопичення в повітрі шкідливих речовин. Однак міські служби сьогодні посилено працюють і тримають ситуацію в місті під контролем", - наголосив Кличко.

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За його словами, забезпечено щоденне поливання вулиць Києва, що здійснюватись доки зберігатиметься спека.

"Ми обмежили в’їзд вантажного транспорту в Київ, а на блокпостах підрозділи ДАІ мають організувати пункти очікування для водіїв", - додав мер.

Кличко також нагадав, що у столиці посилено пожежний контроль над об’єктами інфраструктури міста.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. Відомо про 4 загиблих і 14 постраждалих.