Власники МАФів шантажем вимагають повернути свої кіоски - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомили у прес-службі міського голови.

Він зазначив, що договір оренди у багатьох підприємців закінчився, його не продовжували, а власників кіосків попередили, що вони повинні залишити свої місця.

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"Вони намагаються привернути до себе увагу, виходять і перекривають одну з ключових транспортних магістралей Києва, шантажем вимагають повернути свої кіоски, завдають незручностей багатьом киянам. Вчора багато людей через перекриття проспекту Бажана запізнилися на роботу, в аеропорт на рейси, - зазначив мер. - Від мене кияни вимагають привести Київ до ладу, щоб це було місто скверів і парків, а не МАФів. І ми це зробимо", - наголосив Кличко.

Він також наголосив, що, демонтуючи нелегальні МАФи, міська влада працює в рамках закону, і він один для всіх.

"Метрополітен - це стратегічний об'єкт. І торгові кіоски, МАФи в метро, встановлені з порушенням усіх норм безпеки, створюють, окрім незручностей, загрозу для людей. У випадку екстреної евакуації 20-метрова зона від входів/виходів з метро має бути вільна. Ми демонтуємо МАФи, які стоять на "червоних лініях". Там заборонено розміщувати будь-які споруди. Ми працюємо в рамках закону, і він один для всіх. І такого не буде, що одних прибрали - інших поставили", - наголосив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, 10 червня близько 2:00 на проспекті Бажана біля станції метро «Харківська» до 50 осіб перекрили рух транспорту з вимогою припинити демонтування МАФів.