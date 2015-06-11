Рятувальники озвучили подробиці пожежі у лісі на ДВРЗ

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у місті Києві.

Стало відомо, що близько 5 ранку 11 червня біля Биківні у лісі виникло три осередки займання по 30-40 соток.

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"Наразі на місці працюють лісники. Вони обкопують торф'яники, що продовжують тліти", - йдеться у повідомленні відомства.

У Дарницькому лісопарковому господарстві пояснили, що дим стягнуло до лісового озера біля ДВРЗ.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві затягнуло сизим димом район ДВРЗ.