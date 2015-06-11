ЗМІ: в Києві в районі ДВРЗ загорівся ліс (фото)

Сьогодні, 11 червня, у Києві затягнуло сизим димом район ДВРЗ.

Як повідомляє кореспондент ТСН.ua, дим спочатку місцеві помітили над лісом, що біля будинків. Через деякий час дим вже був над будинками.

Читайте такожСЕС збільшила майже уп'ятеро кількість точок забору проб повітря у Києві

Місцеві жителі кажуть, що загорівся ліс. Інформацію про пожежу підтвердили у ДСНС.