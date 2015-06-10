Рух проспектом Бажана у Києві повністю відновили

Рух проспектом Бажана у Києві, який ще уночі був заблокований власниками МАФів біля станції метро «Харківська», наразі повністю відновлено в обох напрямках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

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"На ділянці, де відбувався конфлікт, рух транспорту нормалізований, працівники ДАІ забезпечують безпеку дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 2-ї години ночі на проспекті Бажана біля станції метро «Харківська» близько 50 осіб перекрили рух транспорту з вимогою припинити демонтаж МАФів. Станом на 7.30 рух транспорту по проспекту було відновлено в обох напрямках, але тільки по правій смузі.