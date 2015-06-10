Деталі затримання на Арсенальній: піймали кур'єрів конвертаційного центру з оборотом у 1,5 мільярда

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Йдеться про викриття банди, яка підозрюється у викраденні, організованому з «Прайм-банку» в сумі 169,8 млн грн, а також - в організації безподаткового «прокачування» готівки - через фіктивні фірми конвертаційного центру з обсягом обороту близько 1,5 мільярда гривень», - зазначив міністр.

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За даними Авакова, сьогодні були затримані кур'єри цієї злочинної групи, які розвозили по Києву «відмиті» гроші.

«У машині вилучено зброю і 500 тисяч гривень. Кур'єрів затримано. Тривають обшуки в банку і ще за вісьмома адресами дислокації учасників групи. Вилучаються значно більші суми грошей і затримуються учасники злочинної схеми», - повідомив Аваков.

Також він уточнив, що це спільна операція МВС і Генпрокуратури, і трохи пізніше буде висвітлена детальніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в центрі Києва із застосуванням зброї затримали підозрюваних в організації великого конвертаційного центру.

За його даними, «підозрювані, за якими почалася погоня в районі площі Слави, неподалік від будівлі «Київміськбуду», відмовились зупинятися на законні вимоги співробітників міліції. Після чого за ними було почато погоню, і вони були заблоковані автомобілями ДАІ в районі метро «Арсенальна».

В той момент, коли група спецназу наблизилась до авто, водій і пасажири спробували втекти і прорватися через бордюр. З метою самозахисту та безпеки громадян співробітники міліції були змушені відкрити вогонь по колесах авто, і розбити вікна в машині для затримання підозрюваних, зазначив радник глави МВС.

Геращенко повідомив, що підозрюваних затримано, ніхто не постраждав.