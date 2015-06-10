В'їзд на машині на Труханів острів у Києві буде платним

Про це заявив директор КП «Київтранспарксервіс» Володимир Першин, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За його словами, цього року підприємство належним чином організувало й утримує контрольно-пропускний пункт. Встановлені два шлагбауми, біотуалети, підведена електрика, організована автостоянка, на якій можна безкоштовно залишити транспорт.

«Оскільки острів є зоною відпочинку, для тих, хто туди приїжджає саме відпочивати, цього року організований проїзд островом маршруткою. Безкоштовний. Курсують дві маршрутки, кожні 15 хвилин. 50 грн сьогодні платять тільки ті, хто не хоче залишати своє авто на парковці і їхати маршруткою. Усі вони отримують касовий чек. На пункті пропуску встановлений касовий апарат, у полі зору двох відеокамер», – сказав Першин.

Директор «Київтранспарксервісу» повідомив, що завершується складання списків тих, хто мав і має право безкоштовного проїзду на Труханів острів. Це, насамперед, місцеві жителі, працівники баз, які розташовані на острові, спортсмени, що там тренуються, обслуговуючий персонал, технологічний транспорт.

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«Заявок отримали на понад 1,5 тис.авто. Зараз опрацьовуємо їх. Найближчими днями ті, хто має право безкоштовного проїзду, отримають магнітні картки, за якими заїжджатимуть на острів. Ті, хто вже має тимчасові ламіновані перепустки, отримують постійні магнітні. Коли запрацює в’їзд за магнітними картками, через шлагбаум інші автомобілі не заїжджатимуть. Машину треба буде залишати на парковці. Коштуватиме вона 5 грн на годину», – повідомив Першин.

Він зауважив, що кошти йдуть на утримання пропускного пункту (оплата спожитої електроенергії, оренда та обслуговування біотуалетів тощо), зарплату працівників, оплату маршруток, які курсують островом за договором з «Київпастрансом».

«Може, не все поки ідеально. Але ми, насправді, робимо все, щоб навести лад з доступом на Труханів. Щоб не проносилися там повз велосипедистів машини (при обмеженні руху 20 км/год), які приїхали просто покататися. Щоб острів став комфортною зоною відпочинку для киян. Облаштованою, прибраною, з необхідними сервісами і обслуговуванням», – зазначив Першин.