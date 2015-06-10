У Києві у спекотні дні обмежать рух вантажівок

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, таке рішення ухвалено за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка та на виконання розпорядження КМДА № 1173 від 07.07.2012 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

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У період, коли температура повітря сягатиме понад +28 ºС, для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т з 9 червня введено обмеження руху на вулично-шляховій мережі Києва з 10.00 до 22.00.