ДАІ вдалося вмовити власників МАФів частково звільнити проспект Бажана в Києві (фотогалерея)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, рух відновлено двома смугами в обох напрямках проспекту, однак ДАІ радить водіям скористатися шляхами об’їзду і планувати маршрути з урахуванням збільшення часу на дорогу.

Можливі шляхи об’їзду: в напрямку центру міста з Борисполя: Харківське шосе, вулиця Ахматової, Дніпровська набережна і далі на мости Патона та Дарницький; до Борисполя: з боку Південного шляхопроводу, не доїжджаючи станцію метро «Позняки», рух праворуч - на вулицю Ревуцького.

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На місці події правоохоронці несуть службу з охорони громадського порядку. Працівники ДАІ забезпечують безпеку дорожнього руху та здійснюють регулювально-розпорядчі дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 2-ї годині ночі на проспекті Бажана біля станції метро «Харківська» близько 50 осіб перекрили рух транспорту з вимогою припинити демонтування МАФів. Станом на 7.30 рух транспорту проспектом було відновлено в обох напрямках, але лише правою смугою.