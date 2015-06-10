Через мітингувальників на Бажана тисячі людей спізнилися на рейси - аеропорт "Бориспіль"

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявив, що тисячі пасажирів не змогли сьогодні вчасно потрапити на свої рейси через мітингувальників на проспекті Бажана.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту в Facebook, передає "Є".

"Шановні пасажири, що прямують до аеропорту "Бориспіль"! Увага! Рух транспорту проспектом Бажана заблоковано мітингувальниками. Прохання завчасно виїжджати до аеропорту та обирати об’їзні шляхи. Питання до мітингувальників: хто відповість за тисячі запізнень на рейси пасажирів, які не мають жодного стосунку до з’ясування Ваших бізнес-справ? Для інформації – сьогодні маємо за планом 25 000 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні 10 червня через перекриття дорожнього руху власниками нелегальних МАФів утворилася величезна пробка на проспекті Бажана, через що багато киян не змогли потрапити вчасно на робочі місця. Повідомлялось, що через мітингувальників машина швидкої допомоги не могла вчасно потрапити до постраждалого від ДТП.