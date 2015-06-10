Геращенко про погоню на Арсенальній: міліція проводила затримання, стріляли по колесах авто

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook.

«Щойно на метро «Арсенальна» із застосуванням вогнепальної зброї відбулося затримання осіб, підозрюваних в організації великого конвертаційного центру. Так склалося, що я проїжджав мимо і з'ясував подробиці цієї ситуації.

Прокуратура отримала дозвіл на затримання і обшук автомобіля, в якому, імовірно, могли бути документи, що підтверджують діяльність цього конвертаційного центру», - повідомив він.

За його даними, «підозрювані, за яким почалася погоня, в районі площі Слави, неподалік будівлі "Київміськбуду", відмовилися зупинятися на законні вимоги співробітників міліції. Після чого за ними було розпочато погоню, і вони були заблоковані автомобілями ДАІ в районі метро «Арсенальна».

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«У той момент, коли група спецназу наблизилася до авто, водій і пасажири спробували "дати по газу" і прорватися через бордюр. З метою самозахисту та безпеки оточення співробітники міліції змушені були відкрити вогонь по колесах авто, і розбити вікна в машині для затримання підозрюваних», - зазначив радник глави МВС.

Геращенко повідомив, що підозрюваних затримано, ніхто не постраждав, а в їхній машині «було знайдено помпову зброю».

На місці тривають слідчі дії.