Геращенко про погоню на Арсенальній: міліція проводила затримання, стріляли по колесах авто
Сьогодні в центрі Києва із застосуванням вогнепальної зброї затримали підозрюваних в організації великого конвертаційного центру.
Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook.
«Щойно на метро «Арсенальна» із застосуванням вогнепальної зброї відбулося затримання осіб, підозрюваних в організації великого конвертаційного центру. Так склалося, що я проїжджав мимо і з'ясував подробиці цієї ситуації.
Прокуратура отримала дозвіл на затримання і обшук автомобіля, в якому, імовірно, могли бути документи, що підтверджують діяльність цього конвертаційного центру», - повідомив він.
За його даними, «підозрювані, за яким почалася погоня, в районі площі Слави, неподалік будівлі "Київміськбуду", відмовилися зупинятися на законні вимоги співробітників міліції. Після чого за ними було розпочато погоню, і вони були заблоковані автомобілями ДАІ в районі метро «Арсенальна».
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«У той момент, коли група спецназу наблизилася до авто, водій і пасажири спробували "дати по газу" і прорватися через бордюр. З метою самозахисту та безпеки оточення співробітники міліції змушені були відкрити вогонь по колесах авто, і розбити вікна в машині для затримання підозрюваних», - зазначив радник глави МВС.
Геращенко повідомив, що підозрюваних затримано, ніхто не постраждав, а в їхній машині «було знайдено помпову зброю».
На місці тривають слідчі дії.
Тільки що на метро Арсенальна із застосуванням вогнепальної зброї, відбулося затримання осіб підозрюваних в організації...Posted by Anton Gerashchenko on 10 червня 2015 р.