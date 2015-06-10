Кличко залучив фінансування на будівництво дитсадків у столиці - КМДА

Завдяки домовленостям міського голови Віталія Кличка та довірі іноземних донорів до столичної влади, німецький уряд виділив Києву 5 мільйонів євро на розвиток соціальної інфраструктури міста. Ця сума піде на ремонт та реконструкцію дошкільних навчальних закладів, а саме на відновлення додаткових груп у дитсадках міста. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Міська влада залучає позабюджетні кошти до розбудови соціальної інфраструктури міста. Зокрема це стосується розширення мережі дошкільних навчальних закладів, які тривалий час використовувалися не за цільовим призначенням», - сказала вона.

Як пояснила Старостенко, для реалізації проекту сьогодні було оголошено конкурс серед дитячих садків з метою відновлення додаткових груп у дошкільних навчальних закладах, які тривалий час не використовувались за цільовим призначенням.

«Подача заявок триватиме з 9 до 15 червня. Нам важливо, щоб у конкурсі взяло участь якомога більше учасників, а перемогу здобули найкращі. При цьому, міська влада сприятиме в організації та реалізації цього проекту, а батьки, батьківські і громадські організації матимуть змогу контролювати хід проведення ремонтних робіт», – зазначила вона.

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За словами Ганни Старостенко, конкурс проводиться в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. Реалізовувати його буде «Український фонд соціальної інфраструктури». Максимальна вартість фінансування одного дитсадка – 300 тис. євро.

Конкурс буде проводитися в три етапи:

Відбір мікропроектів: заявку на участь конкретного дитсадка у конкурсі подає ініціативна група, що має складатися з членів колективу закладу, батьків, мешканців прилеглої території та внутрішньо переселених осіб з Криму та Сходу України.

Оцінка та затвердження мікропроектів. Переможців визначатиме Німецький банк розвитку KfW та наглядова рада УФСІ на чолі з міністром соціальної політики. Здійснення остаточної оцінки проекту, узгодження та затвердження проектно-кошторисної документації.

Впровадження мікропроектів.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, вимоги до заявки та будівлі дошкільного навчального закладу, адресу, а також анкету заявника можна знайти за посиланням: http://don.kievcity.gov.ua/news/2351.html