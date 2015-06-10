Киянам показали, яким стане кінотеатр "Жовтень" після реконструкції (фото)

Спалений восени кінотеатр "Жовтень", що в Києві, незабаром стане сучасним і комфортним. На офіційному сайті кінотеатру опублікували світлини із майбутнім інтер'єром.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася ввечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля зазнала значних пошкоджень.

За підозрою у підпалі кінотеатру правоохоронці затримали двох студентів 20-ти і 24-х років. Наразі їх судять за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.

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Пізніше столична прокуратура розпочала ще одне кримінальне провадження у зв’язку із пожежею у кінотеатрі «Жовтень» - за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Також відкрито провадження проти посадовців ТОВ «Кіноман» та столичного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).