У центрі Києва сталася погоня зі стріляниною (фото, відео)

Близько 12.35 семеро людей у камуфляжі і у бронежилетах з написом "Міліція", а також з автоматами наздогнали мікроавтобус. Вони підбігли до транспортного засобу сірого кольору та намагалися затримати водія або тих, хто був усередині. Силовики здійснили кілька пострілів. Про це повідомляє "Українська правда".

Однак мікроавтобусу вдалося поїхати далі, озброєні люди рушили за ним на двох джипах.

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Біля метро "Арсенальна" міліція наздогнала мікроавтобус, відбулося затримання.

В управлінні МВС Києва не змогли надати інформацію про цей інцидент, припустивши, що це могла бути спецоперація із затримання злочинців.

Раніше, як повідомляв УНІАН, 26 березня, у центрі Києва - на Бессарабській площі - під час затримання зловмисників сталася стрілянина, поранено дві людини, в тому числі міліціонера.