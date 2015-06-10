ДСНС закликала киян не виходити в лісові масиви через високу ймовірність пожеж

Про це заявила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, передає "112 Україна".

"Дійсно, Гідрометцентр нас попереджає про підвищений клас пожежної небезпеки. Хочеться звернутися до населення у зв'язку з такою погодою не виходити у лісові масиви", - закликала Водолага.

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При цьому вона заявила, що КМДА має підписати розпорядження про заборону виїзду до таких територій.

"Має бути КМДА підписано розпорядження про заборону, я думаю, що так воно і буде. Буде заборона в'їзду на такі території автомобілям і заборона на розпалювання багаття", - сказала Водолага