Кличко про мітинг власників МАФів на проспекті Бажана: це шоу на дорозі з порушенням закону

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кличка, за його словами, кияни вимагають навести лад зі стихійною торгівлею й очистити місто від незаконних МАФів.

"Боротьба з незаконними МАФами в Києві триває. Сьогодні вночі на станції метро "Харківська" демонтували дві незаконних споруди, які стояли всупереч нормам пожежної безпеки, не говорячи вже про незручності для проходу людей. Тепер група торговців перекриває проспект Бажана і вимагає владу прибути, щоб вирішити конфлікт. Мабуть, прямо на дорозі вирішити, шантажем і створенням незручностей для багатьох людей, які їдуть зранку на роботу”, - зазначив Кличко.

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Він заявив, що Київ захаращений нелегальними МАФами, які заважають і пішоходам, і водіям, і до того ж у багатьох випадках створюють небезпеку. “Кияни вимагають порядку. І він буде наведений. Торгівля буде тільки законною. Зустрічатися, розмовляти з ініціативними групами я готовий. Але не влаштовувати шоу на дорозі, коли порушуючи закон, від мене вимагають його порушити, залишивши незаконні ларьки”, – наголосив мер.

Як зауважили у прес-службі Кличка, у столичному метро була проведена ревізія, і встановлено, що більше 60% об'єктів оренди не відповідають нормам пожежної безпеки. З 1 квітня метрополітен почав відключати від електропостачання і демонтувати всі об'єкти в переходах метро, які порушують норми безпеки та правила евакуації пасажирів. Департамент міського благоустрою КМДА виписав припис Київському метрополітену на прибирання таких незаконних споруд, які перебувають на балансовій території метро. Це близько 400 МАФів, у 70% яких закінчилися договори оренди. З квітня всі ці об'єкти перебувають у переходах метро незаконно і за нормами безпеки не мають права там розташовуватися. Кіоски на станції метро "Харківська" також порушували пожежну безпеку і мали бути прибрані.