ДАІ назвала вулиці, якими можна об'їхати мітинг на проспекті Бажана в Києві

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державтоінспеції в м.Києві, о 2.00 ночі до чергової частини УДАІ надійшла інформація, про те, що на проспекті Бажана біля станції метро «Харківська» близько 50 осіб перекрили рух транспорту та вимагали припинити демонтування МАФів.

Станом на 7.30 рух транспорту проспектом відновлено в обох напрямках, але лише правою смугою.

Крім того, у напрямку аеропорту при під’їзді до місця перекриття руху сталась дорожньо-транспортна пригода. До того ж неподалік проводяться ремонті роботи, що додатково ускладнює рух транспорту.

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Столична Державтоінспекція рекомендує водіям такі шляхи об’їзду:

- в напрямку центру міста з Борисполя, вулицями Харківське шосе, А.Ахматової, Дніпровською Набережною і далі на мости Патона та Дарницький;

- до Борисполя зі сторони Південного шляхопроводу, не доїжджаючи метро Позняки, рух праворуч на вулицю Ревуцького.

На місці події правоохоронці несуть службу з охорони громадського порядку. Працівники Державтоінспекції забезпечують безпеку дорожнього руху та спрямовують потік транспорту.