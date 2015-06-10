Кличко закликав киян здати кров для постраждалих у пожежі на нафтобазі
Мер наголосив, що в київському опіковому центрі та кількох інших лікарнях столиці медики борються за життя постраждалих під час пожежі.
Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх небайдужих здати кров для постраждалих під час пожежі на нафтобазі в Василькові.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Постраждалим від пожежі в Васильківському районі потрібна кров. Друзі! В київському опіковому центрі, деяких інших лікарнях медики зараз борються за життя і здоров"я постраждалих під час пожежі на нафтобазі під Києвом. Терміново потрібна кров. Здати кров можна за адресою: вул. Баговутівська, 1, корпус 16, 4 -й поверх, з 9.00 до 13.00. При собі треба мати паспорт", - зазначив мер.
Постраждалим від пожежі в Васильківському районі потрібна кровДрузі! В київському опіковому центрі, деяких інших лікарн...Posted by Виталий Кличко on 9 червня 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.
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В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.