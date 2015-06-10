Кличко закликав киян здати кров для постраждалих у пожежі на нафтобазі

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх небайдужих здати кров для постраждалих під час пожежі на нафтобазі в Василькові.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Постраждалим від пожежі в Васильківському районі потрібна кров. Друзі! В київському опіковому центрі, деяких інших лікарнях медики зараз борються за життя і здоров"я постраждалих під час пожежі на нафтобазі під Києвом. Терміново потрібна кров. Здати кров можна за адресою: вул. Баговутівська, 1, корпус 16, 4 -й поверх, з 9.00 до 13.00. При собі треба мати паспорт", - зазначив мер.

Постраждалим від пожежі в Васильківському районі потрібна кровДрузі! В київському опіковому центрі, деяких інших лікарн... Posted by Виталий Кличко on 9 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

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В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.