У Києві в годину пік власники кіосків перекрили великий проспект (фото, відео)

Як повідомляється у сюжеті ТСН, люди вийшли на проспект Бажана ще о четвертій ранку. Протестувальників обурила спроба знесення їх кіосків у переході метро Харківська невідомими в камуфляжі і балаклавах.

Розлючені власники винесли на дорогу піддони, ящики, шини та металеві сміттєві баки.

Зараз відомо, що кілька кіосків таки знищили, а проспект Бажана паралізований. ДАІ вже оточила мітингувальників і намагається пускати автомобілі та громадський транспорт по паралельних вулицях, але пробка на в'їзді в місто вже сягає двох кілометрів.

Мітингувальники вимагають від влади столиці прибути на місце протесту і вирішити конфліктне питання. За їх даними, приблизно о другій ночі до станції метро прибули міліціонери, які почали знесення кіосків. Правоохоронці застосували петарди, адже підприємці намагалися чинити опір.

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Поки водіям вдалося організувати проїзд на проспекті в обидві сторони, але протестувальники продовжують займати частину проїжджої частини Києва.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області селяни перекривали трасу державного значення. Акція протесту була спрямована на привернення уваги влади, яка, на думку протестувальників, ігнорує інтереси громадян, які користуються дорогою, оскільки траса, на їхню думку у вкрай поганому стані.