У Києві презентували новий дизайн схеми метро (фото)

Нові схеми розробили дизайнери ініціативи "Агенти змін", повідомляє ТСН.

"Ця схема (загальна) — результат спільної роботи дизайнерів-волонтерів ініціативи "Агенти змін" і більше 5-тисячного спільноти в Facebook, яке критикувало, радило, шукало помилки у першій версії, і таким чином допомогло зробити схему набагато краще", – йдеться в повідомленні "Агентів змін".

На новій схемі зробили великими шрифти, а також наблизили карту метро більше до географії, прибравши на карті повороти на кінцевих станціях, яких насправді не існує.

Крім того, 9 червня презентували і оновлені безконтактні карти метро (поповнювані) з новим дизайном.

Як повідомляв УНІАН раніше, на центральних станціях київського метро запрацював інтернет і мобільний зв'язок. Пасажири можуть користуватися цими послугами на станціях: "Театральна", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Університет", "Майдан Незалежності" і перегонах між ними.