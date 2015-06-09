IKEA шукає землю в Києві для будівництва магазину
Велика шведська компанія IKEA шукає в Києві земельну ділянку площею приблизно 40 га.
Це на 10 га менше від раніше розглянутих, повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, пише Апостроф.
"IKEA давно планувала вийти на ринок. Вели переговори про виділення лісової ділянки в 50 га недалеко від аеропорту "Бориспіль". Але компанія не домовилася з міською владою, бо, самі розумієте, для будівництва торгових площ треба було вирубати дерева, — каже Ніконов.
Читайте такожСвітові бренди не поспішають в УкраїнуДо кризи IKEA вела переговори також з приватними забудовниками про купівлю у них землі. "Звичайно — це околиці Києва, ділянки уздовж основних трас. Чому не вдалося в цьому випадку домовитися, не можу сказати. Але після початку кризи і військових дій представники компанії стали менш активні в пошуку", — говорить Ніконов.
Він додав, що у міста не так багато ділянок, які б відповідали запитам IKEA.
Читайте такожНа форумі у Празі презентували бізнес-потенціал УкраїниРаніше УНІАН повідомляв, що IKEA зірвала плани кількох десятків тисяч мешканців Нідерландів, заборонивши їм влаштовувати ігри в хованки в магазинах мережі. Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.