Кличко доручив цілодобово мити вулиці Києва через пожежу на нафтобазі

За інформацією КК «Київавтодор», машини вже вийшли на лінії. Загалом сьогодні на вулицях Києва працюватимуть 53 одиниці спецтехніки. Як повідомили в корпорації, техніка працюватиме цілодобово, доки не мине потреба.

«З метою попередження погіршення ситуації в Києві я розпорядився вжити наступних заходів: не допускати спалювання відходів, приготування їжі на відкритому повітрі та в невстановлених місцях; обмежити рух вантажного транспорту на вулицях міста; здійснювати в столиці щоденний полив проїжджої частини та тротуарів вулиць, прибудинкових територій і зелених зон. Також звертаюся до людей, які мають хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, серцево-судинні хвороби, хвороби легенів, шкіри та алергічні прояви, з проханням обмежити перебування на відкритому повітрі», – сказав Віталій Кличко.

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Нагадаємо, що у Києві дослідження атмосферного повітря показали, що вміст у ньому речовин, які утворюються в процесах горіння, перевищує гранично допустимі концентрації.

Міська влада щодня проводитиме дослідження повітря, якщо ситуація погіршуватиметься, то заходи безпеки будуть більш жорсткими.