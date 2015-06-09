Кличко доручив цілодобово мити вулиці Києва через пожежу на нафтобазі
Віталій Кличко доручив комунальній корпорації «Київавтодор» терміново вивести на вулиці спецтехніку для миття проїжджої частини автошляхів, аби якнайшвидше ліквідувати негативні наслідки пожежі на нафтобазі під Києвом.
За інформацією КК «Київавтодор», машини вже вийшли на лінії. Загалом сьогодні на вулицях Києва працюватимуть 53 одиниці спецтехніки. Як повідомили в корпорації, техніка працюватиме цілодобово, доки не мине потреба.
«З метою попередження погіршення ситуації в Києві я розпорядився вжити наступних заходів: не допускати спалювання відходів, приготування їжі на відкритому повітрі та в невстановлених місцях; обмежити рух вантажного транспорту на вулицях міста; здійснювати в столиці щоденний полив проїжджої частини та тротуарів вулиць, прибудинкових територій і зелених зон. Також звертаюся до людей, які мають хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, серцево-судинні хвороби, хвороби легенів, шкіри та алергічні прояви, з проханням обмежити перебування на відкритому повітрі», – сказав Віталій Кличко.
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Нагадаємо, що у Києві дослідження атмосферного повітря показали, що вміст у ньому речовин, які утворюються в процесах горіння, перевищує гранично допустимі концентрації.
Міська влада щодня проводитиме дослідження повітря, якщо ситуація погіршуватиметься, то заходи безпеки будуть більш жорсткими.