В Києві на честь Євгена Сверстюка планують назвати вулицю

Як повідомляє прес-служба Київради, сьогодні учасники чергового засідання Комісії з питань найменувань погодили перейменування загалом чотирьох вулиць столиці, одна з яких Марини Раскової.

У прес-службі нагадали, що Євген Сверстюк - український письменник, філософ, дисидент, гоголезнавець, громадський діяч, помер у 2014 р. Був відзначний Державною премією України імені Тараса Шевченка (1995) - за книгу «Блудні сини України» та Орденом Свободи (Україна).

Читайте такожУ Києві попрощалися з українським дисидентом Євгеном Сверстюком

За даними прес-служби, сьогодні члени зазначеної комісії підтримали перейменування вулиці Комуністичної у Дарницькому районі на вулицю Трипільську.

Окрім того, комісія погодила надання вулиці з проектною назвою Житлова у Печерському районі імені Кахи Бендукідзе та найменування безіменній частині вулиці від Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово) до вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі на вулицю Академіка Петра Тронька.

В Київраді інформують, що наразі в комісії знаходиться перелік з кількох десятків об'єктів (вулиці, мости, площі), які пропонується перейменувати, найменувати, або повернути історичну назву.