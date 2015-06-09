Дефіциту пального в столиці через пожежу на нафтобазі під Києвом не буде – експерти

Про це вони заявили на прес-конференції.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що пожежа не спричинить дефіциту пального в Києві та області, але може призвести до підвищення вартості бензину на 1 грн.

Як зазначив експерт, на цій нафтовій базі здійснювалося виробництво пального з використанням бензинових сурогатів для здешевлення вартості продукції, й її втрата змусить компанію підняти ціни всередині своєї мережі, що призведе до коригування цін й на інших заправних мережах.

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«БРСМ є найбільшим гравцем столичного ринку. Однозначно, там було виробництво дешевих нафтопродуктів і, відповідно, можливість торгувати далі дешевим сурогатом зникне, вони не зможуть уже утримувати таку ціну. Отже, скоригуються й інші гравці. Оскільки ціна на сьогодні занижена приблизно на 1-1,5 грн через велику частку тіньового ринку, коли ця частка різко зменшиться, не відкидається, що найближчим часом ціни можуть відкоригуватися до однієї гривні», – сказав експерт.

У свою чергу присутній на прес-конференції директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев не погодився з ним у питанні подорожчання пального.

"Я думаю, що змін у ціні не буде, а зростання цін в інших мережах буде виключно спекулятивним. Не можуть інші великі мережі реагувати на те, що трапилося на базі БРСМ. Не можуть мережі, які реалізують на своїх заправках імпортне пальне, внаслідок цього змінювати ціни на бензин і дизельне пальне", - зазначив Рябцев.

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За інформацією Куюна, за рахунок використання на нафтобазі додаткових компонентів і бензинових сурогатів різниця між купівлею пального й кінцевими продажами компанії БРСМ становить близько 40%.

"Нафтобаза у Глевасі – це центр кустарного виробництва бензину по всій Київській області. Про це свідчить номенклатура продукції, яка приходить на нафтобазу. За п'ять місяців, крім бензину й дизельного пального, було поставлено 6,2 тис. тонн конденсату природного газу, компоненти бензину, дистиляти газового конденсату, рідкі продукти піролізу, присадки до пального - 6 тис. тонн, багатофункціональні присадки до пального – 2 тис. тонн, октанопідвищувальні присадки до пального – 8 тис. тонн", – повідомив експерт і додав, що до виклику пожежних власники бази намагалися самостійно ліквідувати загоряння, щоб приховати свою незаконну діяльність.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу смт Глеваха Васильківського району Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні, 9 червня, близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих. У зв'язку з пожежею на нафтобазу виїхав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Також до місця пожежі були направлені понад 400 бійців Нацгвардії.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 14:30 9 червня поширення вогню на лісові масиви поблизу вогнища пожежі на нафтобазі під Києвом зупинено.

У самій компанії "БРСМ-Нафта" причиною пожежі на нафтобазі називають навмисний підпал і не відкидають теракт.